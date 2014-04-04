Россия рискует повторить судьбу Советского Союза - СМИ

Санкции Запада, несмотря на их ограниченность, больно ударили по экономике страны. За последние месяцы инвесторы вывели 20 млрд долларов.

Эвальд Бьольке, эксперт немецкого общества внешней политики, обращает внимание на поведение западных инвесторов - отток капитала из России за три месяца превысил двадцать миллиардов долларов, передает ТСН.

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"Инвестиции снижаются. Для российского общества это трагедия. В долгосрочной перспективе российские предприятия не будут иметь достаточно инвестиций. Это первое. Второе - важно, степень риска для инвестиций имеет Россия. Если международные агентства понизят рейтинг России, уровень риска увеличится. А это подорожает все проекты", - говорит Бьольке.

В вопросе санкций западные страны балансируют. От коллапса российской экономики, как и от коллапса украинской экономики, проигрывает Европа. Головная боль и для банков со всего мира.

Им российские частные предприятия должны 600 миллиардов долларов. Если экономика лопнет - деньги вряд ли удастся вернуть.

"Европа потеряет гораздо больше, чем Соединенные Штаты. Прежде всего в Европе будут потеряны рабочие места. И надо открыто говорить о том, насколько само общество готово идти на этот риск", - добавил Бьольке. Тем временем Соединенные Штаты, для которых поставить Россию на место - вопрос престижа на международной арене - санкции усугубляют. И давят на больное - цены на энергоносители. Если они упадут, Россия может повторить судьбу Советского Союза.