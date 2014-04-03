Польша считает реальной дальнейшую агрессию России в Украине

Об этом он заявил в опубликованном сегодня интервью немецкому изданию Die Zeit.

Читайте такжеМы откроем огонь, если Россия пойдет на материк - Джемилев"Опасность агрессии в восточную и южную Украину является реальной", - сказал Туск и прибавил, что "никто не знает, будет ли иметь это место".

"Если весь мир сегодня считает нападение на Украину возможным, если мы привыкли к этой мысли, то это доказательство того, как резко изменилась ситуация", - сказал он.

Туск подчеркнул, что польская власть считает актуальным для себя план по размещению системы противовоздушной обороны, которая позволила бы усилить безопасность страны. "Наш расчет простой: лучшая гарантия от всех бумажных гарантий - физическое присутствие НАТО в Польше", - заявил он.

Ранее этой недели Туск сообщил, что польская власть выступает за увеличение присутствия военных сил НАТО на территории Польши, в том числе из-за ситуации в Украине, часть которой захватила Россия.

2 апреля главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав заявил, что сосредоточенные на восточной границе Украины российские войска готовы к агрессии и могут достичь своих целей за 3-5 дней.