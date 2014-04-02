Украина обсуждает с Россией возможное проведение консультаций на уровне заместителей глав МИД
16:30, 02 апреля 2014Политика
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Украина обсуждает с российской стороной возможные дату и место проведения консультаций между министерствами иностранных дел на уровне заместителей министров.
Украина обсуждает с Россией возможное проведение консультаций на уровне заместителей глав МИД
/ Wikipedia
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.
Он сообщил, что сегодня в Минске планировалось провести консультации между статс-секретарем МИД РФ Григорием Карасиным и первым заместителем министра иностранных дел Украины Наталией Галибаренко, но российская сторона сообщила о невозможности участия Карасина в этой встрече.Читайте такжеКомментарий МИД России о ненарушении гарантий Украины не выдерживает никакой критики - МИД
“Поэтому сейчас мы на рабочем уровни обсуждаем с российской стороной другие возможные дату и место такой встречи”, - сказал Перебийнис.
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