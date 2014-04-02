Из Крыма вывели уже более 900 военных и работников ВСУ

Как сообщили УНИАН в Управлении прессы и информации Министерства обороны Украины, сегодня на материковую часть из АР Крым прибыло 1059 человек. Из них 385 офицеров, 547 сержантов и солдат военной службы по контракту, 2 работника ВСУ и 125 членов их семей, из которых 38 детей.

По данным Главного управления персонала Генерального штаба ВСУ, из этого количества всего представителей Военно-Морских сил и членов их семей (562 человека). 346 человек - представители Воздушных сил, остальные - частей непосредственного подчинения Минобороны и Генерального штаба.

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За прошедшие сутки на материковую часть Украины из Крыма прибыло 197 человек: 171 военнослужащий и 26 членов семей, из них 13 детей.

С целью организации встречи и сбора военнослужащих и членов их семей, направления на сборные пункты с последующим их размещением работают три сборно-пересыльных пункта: в направлении Армянск - Херсон, в с. Ставки, в направлении Армянск - Новая Каховка, в с. Первоконстантиновка, в направлении Чонгар - Новоалексеевка, в с. Чонгар. Указанные пункты оборудованы палатками, средствами для приготовления пищи и отдыха.

В Киеве с 24 марта развернут и функционирует сборный пункт на фондах воинской части по адресу: ул. Фучика, 7, где работают военнослужащие кадрового центра ВСУ.

С 31 марта развернуты и функционируют сборные пункты Воздушных сил в Виннице и оперативного командования "Юг" на базе воинских частей в городах Одесса и Очаков.

Сегодня развернут сборный пункт в Николаеве.

С целью обеспечения временного проживания, питания и отдыха военнослужащих и членов их семей на фондах 8 военных частей подготовлены 1224 койко-места. В дальнейшем планируется наращивание количества койко-мест до 2500.

Личный состав, прибывший из АР Крым, размещен на фондах Национального университета обороны Украины, воинских частей, дислоцированных в Киевской, Винницкой и Одесской областях, завода Мотор-Сич (Запорожье), Николаевского специализированного центра боевой подготовки авиационных специалистов ВС Украины, санатория "Куяльник " (г. Одесса), военного городка в г. Херсон, в частных домах близких родственников и знакомых.

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С прибывшими из Крыма военнослужащими постоянно работают представители кадровых органов. На сегодняшний день к новым местам службы отбыло уже 106 военнослужащих.

Как сообщал УНИАН, с 26 марта по решению СНБО началась передислокация из Крыма на материковую часть Украины военнослужащих Вооруженных сил.