НАТО приостанавливает все сотрудничество с Россией

Министры иностранных дел стран НАТО выразили общее осуждение незаконных военных действий России на украинской территории и заявили, что не признают правомерность данной аннексии.

"На протяжении последних 20 лет НАТО последовательно работало ради сближения и сотрудничества с Россией. Однако, Россия нарушила международное законодательство и действовала вопреки принципам Главного документа Совета Евро-Атлантического Содружества, соглашения между НАТО и Россией, а также Римской Декларации", - отмечается в резолюции министров иностранных дел НАТО.

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"Мы решили приостановить все сотрудничество между Россией и НАТО в гражданской и военной сферах. Наш политический диалог на Совете НАТО-Россия будет продолжаться, при необходимости, на уровне послов и выше, прежде всего для обмена взглядами на выход из этого (крымского) кризиса", - говорится в сообщении.

В следующий раз взаимоотношения с Россией НАТО пересмотрят в июне.

Также, НАТО заявляет о будущем углублении двусторонних программ в Восточной Европе.