Дарт Вейдер уверен, что победит в первом туре

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.TV.

Читайте такжеВ предвыборную гонку вступили Порошенко, Тимошенко, Ярош и Дарт ВейдерПо словам Дарта Вейдера, главная задача их политсилы - создание Электронного правительства Украины. Второй пункт предвыборной программы - каждый ребенок в возрасте от 10 лет получит компьютер от государства. А также среди главных задач - обеспечение свободного доступа к Wi Fi везде, где только есть люди.

У Дарта Вейдера также нет ни малейшего сомнения в своей победе на выборах. Он убежден, что победа достанется ему еще в первом туре.

На вопрос, как он собирается бороться с конкурентами, сказал: «Со всеми конкурентами я покончил еще в третьей серии».

Среди первых шагов на посту команда Дарта Вейдера займется строительством «боевой космической станции для защиты республики от территориальных претензий близких родственников».

Также для восстановления экономики будет внедрена программа «дартова тысяча», которая спасет страну от развала, а для улучшения благосостояния граждан будет введена «национальная программа бездонный бюджет». По словам кандидата, денег хватит всем.

Дарт Вейдер также рассказал, кто его финансирует партию. Она финансируется исключительно с помощью простых украинцев.

«Самой большой нашей проблемой был залог для регистрации в кандидаты. Наши штурмовики ходили с урнами и собирали деньги. Залог мы собрали, а больше нам денег не надо», - подчеркнул он.

Как отметил кандидат в президенты, его целевая аудитория - это пенсионеры.

«Целевая аудитория - пенсионеры. Поскольку и я сам пенсионер. Они о нас уже знают, я ходил в пенсионный фонд», - заверил Дарт Вейдер.

Сейчас «Интернет партия Украины» насчитывает 280 тысяч официальных членов, которые зарегистрировались, из них более 72 тысяч присоединились к рядам партии в течение вчерашнего дня.