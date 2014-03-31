Киевская областная прокуратура переоткрыла дело против участника Автомайдана - жена

Об этом сообщила на своей странице в Facebook его жена, украинская писательница Олеся Мамчич.

"Пришел сюрприз из суда. Любимый мой старший прокурор Киевской обл. Сорока снова открыл какую-то там энную апелляцию, смысл которой заключается в том, что уголовное обвинение с Саши сняли неправильно, поэтому надо начинать все сначала", - написала она.

Читайте такжеАктивиста Автомайдана отпустили под домашний арестПо ее словам, при закрытии дела силовики перепутали даты, а кроме того, обвинение должно сниматься в присутствии потерпевших, которыми по данному делу проходили члены спецотряда "Беркут".

"Опять муж мой названный грозным словом "обвиняемый", опять надо будет походить по судам, будто других важных дел у нас нет. И это мы еще победили! Страшно подумать, что было бы, если бы победил Янык (экс-президент Виктор Янукович - ред.)", - пишет жена Кравцова.