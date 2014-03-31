Разоблачен ряд коррупционных схем в деятельности концерна «ЕДАПС» - МВД

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МВД Украины, продукция, которая была изготовлена этим концерном, передана в Национальный банк Украины. На сегодняшний день такая продукция, в том числе биометрические паспорта, уже изготовляются на государственном предприятии «Полиграфический комбинат «Украина».Читайте такжеЕДАПС заявляет о готовности обеспечить украинцев биометрическими документами

«Однако такая ситуация теперь не устраивает лиц, «крышующих» «ЕДАПС», в частности господина Василия Грицака, который шантажирует и пытается оказывать давление на руководство МВД, проводит «грязную» информационную кампанию», - говорится в сообщении. В МВД отмечают, что на ни одном из документов, которые имеют отношение к такой информационной борьбе, не стоит его подпись, чтобы в дальнейшем нельзя было это лицо привлечь к суду.

МВД в очередной раз отмечает, что позиция ведомства относительно противодействия коррупции, а тем более в деятельности органов внутренних дел, очень жесткая.