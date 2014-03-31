Американские СМИ опубликовали фото снайперов, стрелявших на Майдане 20 февраля

"Фотографии и 90 гигабайт видеоматериалов предоставили убедительные доказательства, что бойня на Площади была действительно совершена по заказу пророссийского режима Януковича... Но это не помешало Кремлю организовать свой собственный рассказ о событиях", - отмечает издание.

Утром 20 февраля на дворе СБУ были замечены десятки людей, многие из которых представляли элитное подразделение "Альфа", экипированы бронежилетами, шлемами, боеприпасами и снайперскими винтовками, а также модифицированными АК. В некоторых из них - осколочные гранаты. Все это не предназначено для борьбы с беспорядками, подчеркивают эксперты.

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Также судя по фотографиям, многие из членов Альфа имели желтые или белые нарукавные повязки, и перед тем, как покинуть территорию СБУ, надевают балаклавы.

Как известно, подразделение Альфа насчитывает около 200 членов, однако несмотря на это, участники событий со стороны силовиков на Майдане 18-20 февраля до сих пор не установлены.

Источник: Украинская правда