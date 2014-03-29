Кремль уверен, что сможет настоять на федерализации Украины

Москва будет настаивать на федерализации Украины и рассчитывает, что эта идея дойдет до Киева через западные столицы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Он сообщил, что обсуждает российское предложение по федерализации Украины с западными партнерами, и они его слышат. "Могу сказать, что федерация - это уже далеко не запретное слово в наших разговорах. Убежден, что мы должны на этом настаивать не потому что нам так хочется, а потому что это требование южных и восточных регионов", - сказал он в интервью программе "Вести в субботу с Сергеем Брилевым".

Читайте такжеМИД РФ прокомментировал ситуацию на украинско-российской границе

По словам главы МИД РФ, конституционная реформа должна быть утверждена референдумом и отражать интересы всех регионов во взаимоувязке, чтобы после принятия этой конституции всенародным голосованием состоялись президентские и парламентские выборы, выборы новых, как сейчас принято говорить, легислатур (законодательных собраний в регионах) и исполнительной власти губернаторов, чтобы они не назначались, а избирались.

"Это то, что требуют восточные и южные регионы. Мы убеждены, что это абсолютно правильный путь. Нам в ответ устами представителей министерства иностранных дел Украины заявляют, что российские предложения - это провокация и вмешательство во внутренние дела, потому что в них выдвигаются идеи, несовместимые с основами украинской государственности. Какие идеи? Во-первых, федерализация, и во-вторых, второй государственный язык. Я не знаю, почему это несовместимо с основами украинской государственности", - отметил Лавров.