СБУ приняла решение о выдворении из Украины политтехнолога Шувалова

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ

В сообщении отмечается, что, в соответствии с Законом Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», Службой безопасности Украины принято решение о сокращении срока пребывания и принудительном выдворении из Украины гражданина Российской Федерации Шувалова. Такое решение обусловлено действиями гражданина РФ, которые наносят вред национальной безопасности путем вмешательства в информационную сферу государства и сепаратистскими проявлениями.

В соответствии с требованиями Закона Украины, за совершение правонарушений Шувалов обязан в течение пяти дней покинуть территорию Украины.

“В случае невыполнения решения И.Шувалов будет выдворен за пределы Украины по решению суда”, - говорится в сообщении.