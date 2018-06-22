Россия запретит «неправильные» мысли о Крыме

Аннексия украинской автономии гражданами России изначально была воспринята на «ура». Слишком долго общественное мнение обрабатывалось страшилками про бандеровцев, «фашиствующих молодчиков» и описанием ужасов, ожидающих русскоязычное население в Украине. Однако после массовой эйфории начались подсчеты, в какую сумму обойдется российским налогоплательщикам крымский «патриотический порыв».

Узнать точное количество предполагаемых «вливаний», необходимых на обслуживание полуострова, довольно сложно – они постоянно растут. Если раньше речь шла о 91 млрд. руб. (около 3 млрд. долл.), то уже сейчас расходы федерального бюджета на Крым могут составить 260 млрд руб. (более 7 млрд. долл.). Причем, для поддержки «своих» граждан на оккупированной территории, отправится весь антикризисный резерв бюджета, сформированный за счет замораживания пенсионных накоплений россиян. Естественно, это вряд ли понравится всем гражданам Российской Федерации, ведь российская экономика сегодня и без того не лучшем состоянии, а, значит, сокращать расходы придется в других регионах страны.

В Рунете о таком положении дел пишут многие российские блогеры. Пока пишут. Но, на волне патриотического подъема, эти настроения с каждым днем табуируются все больше.

Сегодня за такие разговорчики легко можно сойти за «национал-предателя», упомянутого в обращении Владимира Путина по поводу «присоединения» Крыма. Призыв бороться с «инакомыслящими» многие чиновники и депутаты разного калибра восприняли буквально, и сегодня лишь «рады стараться». К примеру, в Московской городской думе предложили наказывать всех, кто обсуждает крымский вопрос вразрез официальной линии, лишением свободы. Московские депутаты считают нецелесообразным поднимать вопрос социальных, жилых или бюджетных льгот для крымчан, и называют такие разговоры в Сети ксенофобскими. Всех нарушителей рекомендуют наказывать по статье УК РФ об экстремизме, которая предусматривает штраф в размере до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 4 лет.

И хотя статью «за инакомыслие» в России пока еще официально не вернули, несогласные уже чувствуют на себе политическое давление ура-патриотической волны. Так, лишить званий и наград вскоре могут и лидера группы «Машина Времени» Андрея Макаревича. Он неоднократно критиковал агрессивную позицию Кремля относительно Украины.

За альтернативное мнение должностью поплатился и преподаватель МГИМО, профессор Андрей Зубов. Поводом для увольнения ученного стала статья, в которой он сравнивает сегодняшнюю Россию с фашистской Германией 1938 года, а возможное введение российских войск на территорию Украины - с военным аншлюсом Австрии. Профессор Зубов убежден, что приказ о его увольнении спустили прямо из Кремля, поскольку позиция, высказанная в статье, идет вразрез с внешнеполитическим курсом сегодняшней Москвы.

За подобные мнения, высказанные в эфире российской радиостанции Столица.FM, без работы остался ведущий Владимир Семаго. В ходе радиомарафона, посвященного так называемому присоединению Крыма к России, он заявил, что считает действия России в отношении Крыма рейдерскими. Сразу же после скандального эфира Владимира Семаго уволили.

В отсутствие необходимого уровня патриотизма обвинили даже легендарный московский Театр на Таганке. В Совете Федерации театр уличили в проведении якобы документального фестиваля «Майдан», на который пришли люди с символикой украинских националистов. Кроме того, руководство театра обвиняют в заказе пьесы о высмеивании российских органов безопасности и в подготовке премьеры спектакля по пьесе Михаила Гринькова «Сны о войне», суть которой, считают в Совете Федерации, сводится к вопросу: следует ли защищать свою родину.

Разобраться в ситуации, сложившейся в Театре на Таганке, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила Министерству культуры России. Хотя в самом руководстве театра все претензии к репертуару считают необоснованными и уточняют, что фестиваль «Майдан» не проводили.

Очевидно, что маховик борьбы с «национал-предателями» набирает обороты, и дальше будет только подминать под себя остальных несогласных.

«Нельзя оставлять лазейки тем, кто занимается не защитой интересов граждан Российской Федерации, а защитой интересов иностранных государств внутри самой России», - напомнил президент России Владимир Путин на встрече с российскими сенаторами, состоявшейся 27 марта.

Обсуждая тему «интеграции двух новых субъектов РФ: Республики Крым и города федерального значения Севастополя», Владимир Путин, в частности, предложил усовершенствовать российское законодательство в отношении неправительственных организаций. Как известно, с 2012 года они получили в РФ законодательный статус «иностранных агентов» (согласно закону, иностранные агенты должны зарегистрироваться как таковые в Министерстве юстиции, а также указывать свой статус во всех публикациях в СМИ и в Интернете).

Новый призыв к усовершенствованию законодательства в этих вопросах, определенно приведет к дальнейшему «закручиванию гаек» по всей стране. Но, похоже, на это российские власти благословляют сами россияне. Согласно соцпросу, проведенному 23 марта Фондом «Общественное мнение», 65% граждан России позитивно воспринимают действия Владимира Путина. И, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, - за него проголосовало бы большинство россиян (64% респондентов, согласно опросу ФОМ). Очевидно, что такой бешенный рост рейтинга российского президента, в первую очередь, связан с аннексией Крыма.

В тоже время, абсолютное большинство граждан Украины такое положение дел явно не устраивает. Согласно последнему соцопросу Центра Разумкова, 85% респондентов выступают за сохранение Крыма в составе Украины. Все это в очередной раз доказывает: Украина не Россия.

Роман Цимбалюк