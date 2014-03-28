МИД: Россия оказывает давление и запугивает страны-члены ООН
В ведомстве отмечают, что РФ оказывает жесткое давление на целый ряд стран, в том числе и на те, которые проголосовали против резолюции на Генассамблее ООН.
В МИД заявляют, что Россия оказывает давление и запугивает страны-члены ООН.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил директор Департамента информационной политики МИД Евгений Перебыйнис.
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“У нас есть все основания говорить о давлении со стороны России, и достаточно жестком давлении на целый ряд стран, в том числе и на те, которые проголосовали против резолюции, но не только. А то, что многие страны не поддались такому давлению, и не голосовали против резолюции, это еще раз подтверждает тот неопровержимый факт, что Россия сегодня находится в международной изоляции”, - сказал Перебыйнис.
Как сообщал УНИАН, 27 марта Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая не признает проведенный 16 марта референдум в Крыму об отделении от Украины и последующей аннексии полуострова Россией.
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«За» резолюцию проголосовали 100 членов Генассамблеи, воздержались - 58, а 11 проголосовали «против».
Сегодня утром в МИД РФ заявили, что на страны, которые проголосовали на заседании Генеральной ассамблеи ООН за резолюцию «Территориальная целостность Украины», оказывалось давление, политический шантаж и экономические угрозы.