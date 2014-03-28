Руководители Евросоюза обсудят с президентом Китая тему Украины

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявила Пиа Андеркилде-Хансен, пресс-секретарь президента Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу.

"Это первый официальный визит в Европейский Союз нового китайского президента. И первый за всю историю визит китайского президента в институты ЕС... Как ожидается, во время визита будут обсуждены темы глобальной экономики, развитие двусторонних отношений ЕС-Китай, двустороннее сотрудничество в сфере безопасности и обороны, Украина, Сирия и Иран и другие вопросы, если позволит время", - сказала Андеркилде-Хансен.

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По словам пресс-секретаря, президент Си Дзиньпинь проведет переговоры в Еврокомиссии с Баррозу и в Европейском Совете с его президентом Германом ван Ромпеем, а затем у трех лидеров состоится совместный рабочий обед.

Отвечая на вопрос журналистов, почему не предусмотрена пресс-конференция руководителей ЕС и Китая, Андеркилде-Хансен сказала: "Сторона ЕС хотела провести пресс-конференцию, но китайская сторона этого не желала. Следовательно, пресс-конференции не будет".

Как сообщалось, во время голосований в Совете Безопасности ООН и во время Генеральной Ассамблеи ООН по резолюции, осуждающей аннексию Крыма Россией, Китай воздержался.