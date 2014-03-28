Баррозу: дверь для вступления Украины в ЕС не закрыта

Об этом заявил председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу, передает ИТАР-ТАСС.

"Члены ЕС к этому пока не готовы. Они считают, что не только Украина не была готова, но также и Европейский союз не был готов интегрировать на этом этапе страну, подобную Украине. Вот почему мы предложили Украине соглашение об ассоциации", - заявил Баррозу, выступая в ходе экспертной дискуссии в Брюсселе.

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Вместе с тем глава Еврокомиссии подчеркнул, что "дверь для вступления не закрыта" и "такая возможность в будущем существует", но для этого Украине необходимы преобразования: реформы, борьба с коррупцией, более высокая степень отчетности властей перед обществом.

"Решение о начале переговоров о расширении (ЕС) за счет новой страны требует единодушия, а среди стран-членов (ЕС) единодушия в отношении Украины не было", - сказал Баррозу.