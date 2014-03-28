Россия возмущена отключением в Украине "путинской пропаганды"

Москва возмущена отключением в Украине крупных российских телеканалов.

Москва называет приостановку вещания четырех крупных российских телеканалов в Украине тотальным игнорированием интересов русскоязычных жителей, заявил в пятницу МИД РФ, передает РИА Новости. Читайте такжеВ "Батькивщине" рассказали о возможном сценарии введения российских войск в Украину «Тотальное игнорирование интересов русскоязычных жителей Украины – это уже не новость, а перманентная реальность. Последнее свидетельство тому – приостановка вещания четырех крупных российских телеканалов», - сказано в комментарии ведомства.

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