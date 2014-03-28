Царев подал документы для участия в выборах президента
12:32, 28 марта 2014Политика
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Член фракции Партии регионов Олег Царев подал в Центральную избирательную комиссию документы на регистрацию кандидатом на пост президента Украины на внеочередных выборах 25 мая 2014 года.
Царев идет в президенты / telegraf.com.ua
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЦИК.
Как отметили в пресс-службе, Царев представил полный необходимый пакет документов, включая необходимую сумму залога.
Как сообщалось ранее, документы для участия в выборах президента подали Юрий Бойко, Михаил Добкин и Сергей Тигипко. Ольге Богомолец не хватило денег для залога.
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