Царев подал документы для участия в выборах президента

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЦИК.

Как отметили в пресс-службе, Царев представил полный необходимый пакет документов, включая необходимую сумму залога.

Как сообщалось ранее, документы для участия в выборах президента подали Юрий Бойко, Михаил Добкин и Сергей Тигипко. Ольге Богомолец не хватило денег для залога.