Кабмин сократит 10% чиновников по всей Украине и ликвидирует ОГА

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде.

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По словам Яценюка, правительство приняло решение о сокращении на 10% органов исполнительной власти. “Мы из 249 тыс. сокращаем около 24 тыс. чиновников. Это первый этап, который позволит, с одной стороны, сократить расходы на органы государственной власти, с другой стороны - при проведении конституционной реформы, которая будет предусматривать, по моему мнению как премьер-министра, нужно включить ликвидацию областных государственных администраций, создание исполнительных комитетов, лишение центральной власти функций, не присущих центральной власти, и передачу этих функций на места, мы еще сократим центральные органы государственной и исполнительной власти на количество до 20%”, - сказал он.