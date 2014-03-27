Аксенов обещает, что Крым не подведет Путина
10:15, 27 марта 2014Политика
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Крым гарантирует правительству России высокую исполнительскую дисциплину.
Аксенов обещает, что Крым не подведет правительство и Путина / Reuters
Об этом заявил самопровозглашенный премьер-министр автономии Сергей Аксенов во время всероссийской онлайн-совещания, передает Радио "Свобода".
«Мы готовы принять участие во всех федеральных программах. Со своей стороны Республика Крым гарантирует высокую дисциплину исполнения распоряжений правительства. Мы не подведем правительство и президента Российской Федерации», - сказал Сергей Аксенов.
Видеоконференцию проводила заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец. Она пообещала Крыму как «новом русском субъекту» финансирование программ по строительству дошкольных учреждений и ремонта спортивных площадок.
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