Аксенов обещает, что Крым не подведет Путина

10:15, 27 марта 2014
Политика
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Крым гарантирует правительству России высокую исполнительскую дисциплину.

Reuters

Об этом заявил самопровозглашенный премьер-министр автономии Сергей Аксенов во время всероссийской онлайн-совещания, передает Радио "Свобода".

«Мы готовы принять участие во всех федеральных программах. Со своей стороны Республика Крым гарантирует высокую дисциплину исполнения распоряжений правительства. Мы не подведем правительство и президента Российской Федерации», - сказал Сергей Аксенов.

Видеоконференцию проводила заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец. Она пообещала Крыму как «новом русском субъекту» финансирование программ по строительству дошкольных учреждений и ремонта спортивных площадок.

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