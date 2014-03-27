Аксенов обещает, что Крым не подведет Путина

Об этом заявил самопровозглашенный премьер-министр автономии Сергей Аксенов во время всероссийской онлайн-совещания, передает Радио "Свобода".

«Мы готовы принять участие во всех федеральных программах. Со своей стороны Республика Крым гарантирует высокую дисциплину исполнения распоряжений правительства. Мы не подведем правительство и президента Российской Федерации», - сказал Сергей Аксенов.

Видеоконференцию проводила заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец. Она пообещала Крыму как «новом русском субъекту» финансирование программ по строительству дошкольных учреждений и ремонта спортивных площадок.