Путин хочет создать в Крыму территориальные органы власти

Поручение дано премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, главам Минобороны, МВД, ФСБ, Государственной фельдъегерской службы, ФСИН, ФССП, ФСКН, МЧС, ФСО, Главного управления спецпрограмм президента, Росфинмониторинга и МИД, сообщает РИА Новости.

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"В связи со вступлением в силу Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя» обеспечьте: утверждение в установленном порядке планов организационно-штатных мероприятий по созданию в Республике Крым и г. Севастополе территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и иных органов и подразделений в указанных субъектах Российской Федерации, предусмотрев при необходимости изменение штатной численности соответствующих органов и подразделений. Срок - 29 марта 2014 г", - говорится в указе, текст которого передает пресс-служба.

Этим же указом Путин поручил создать территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и других органов и подразделений в соответствии с указанными планами.