Власти Севастополя распорядилась прекратить функционирование "народного ополчения"

В тексте распоряжения, опубликованном на сайте координационного совета по организации Севастопольского городского управления по обеспечению жизнедеятельности города сказано: «В связи с вхождением города Севастополя в состав Российской Федерации в качестве субъекта и установлением государственной границы с Украиной, признать нецелесообразным дальнейшее функционирование отрядов народного ополчения. Отряды народного ополчения расформировать».

В отдельном обращении к севастопольцам Чалый отметил: «Думаю, мотивация этого решения очевидна: внешняя угроза, которой противостояли отряды самообороны, ликвидирована, Крым и Севастополь стали субъектами РФ, на территории Севастополя не осталось ни одного воинского формирования, подчиняющегося киевской власти. Общественный порядок в городе отныне будет поддерживать милиция, усиленная патрульными группами Черноморского Флота».

Вместе с тем, председатель координационного совета обратил внимание некоторых полевых командиров, что «революция» завершилась. По его информации, «на этой неделе, в соответствии с указом Президента России, завершается формирование федеральных структур исполнительной власти. Мы начинаем жить по законам России. В этих условиях любые силовые действия будут трактоваться как противоречащие законам РФ с соответствующими процессуальными последствиями».

Как сообщал УНИАН, 23 февраля в Севастополе на многотысячном митинге был избран городской голова – бизнесмен, глава предприятия «Таврида-Электрик», Алексей Чалый. Так же на митинге поручили новому городскому голове немедленно приступить к формированию городского исполкома и отрядов по охране правопорядка. В то же время, согласно действующему украинскому законодательству, в Севастополе не предусмотрено избрание городского головы и формирование исполнительного комитета горсовета.

24 февраля Севастопольский горсовет принял решение об утверждении своего исполнительного органа – городского управления по обеспечению жизнедеятельности города, которое возглавил Чалый.

25 февраля Чалый заявил, что одной из главных задач является обеспечение полной безопасности жителей города, для чего формируются общественные формирования по охране общественного порядка и определяется порядок их действий.

После оккупации Крыма российскими военными нелегитимная власть АРК 16 марта провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% принявших в нем участие проголосовали за присоединение Крыма к России. На вопросы референдума отвечали и жители Севастополя.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Документ подписали президент РФ Владимир Путин и нелегитимный премьер-министр Крыма Сергей Аксенов, председатель распущенного Верховной Радой Украины парламента Крыма Владимир Константинов, а также «уполномоченный представитель города Севастополь» Чалый.

Еще через несколько дней Совет Федерации России единогласно одобрил аннексию Крыма.