МИД сообщает о российских беспилотниках и военной технике на границе

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что Россия продолжает мероприятия с целью последующей дестабилизации обстановки в юго-восточных регионах Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информации политики МИД Евгений Перебыйнис.

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Он также отметил, ссылаясь на информацию силовых структур, что продолжается перегруппировка Вооруженных сил РФ в приграничных с Украиной районах, в частности на территории Брянской области. Наблюдается скопление военной техники в районе населенного пункта Чуровичи Климовского района Брянской области, сказал Перебыйнис.

Кроме того, РФ активно использует беспилотные летательные аппараты для ведения воздушной разведки и контроля обстановки в приграничных регионах Украины.

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Он отметил, что в течение последних двух дней на участке Восточного регионального управления зафиксировано более 40 полетов российских беспилотных самолетов.