Болгария предлагает бесплатно оздоровить детей, родители которых погибли на Майдане

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, об этом сообщил посол Болгарии в Украине Красимир Минчев во время встречи с министром здравоохранения Украины Олегом Мусием.

По словам болгарского дипломата, посольство должно как можно скорее получить информацию о количестве таких детей, чтобы сформировать группы в возрасте от 8 до 18 лет на отдых в течение двух недель во время летних каникул.

Мусий поблагодарил за поддержку и отметил, что для детей также важна психологическая реабилитация, чему может способствовать отдых в горных районах Болгарии.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, об этом сообщил посол Болгарии в Украине Красимир Минчев во время встречи с министром здравоохранения Украины Олегом Мусием.

По словам болгарского дипломата, посольство должно как можно скорее получить информацию о количестве таких детей, чтобы сформировать группы в возрасте от 8 до 18 лет на отдых в течение двух недель во время летних каникул.

Мусий поблагодарил за поддержку и отметил, что для детей также важна психологическая реабилитация, чему может способствовать отдых в горных районах Болгарии.