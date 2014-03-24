Дещица о встрече с Лавровым: Ничего нового, старая риторика

Об этом после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым сообщил глава украинского МИД Андрей Дещица

«Ничего нового, старая риторика», - написал Дещица в Твиттере.

Как сообщили в пресс-службе МИД РФ, на встрече Лавров выразил позицию Москвы, которая хочет широкомасштабной конституционной реформы в Украине относительно федерализации и статуса русского языка.