У Януковича в Подмосковье регулярно "гостят" украинские политики - СМИ
В гости к Януковичу в Барвиху (Подмосковье) несколько раз в неделю приезжают политики из Украины.
Об этом сообщил экс-префект Северного административного округа Москвы, председатель центрального совета партии «Альянс зеленых — Народная партия» Олег Митволь.
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«Насколько я знаю, он дает консультации по поводу грядущих выборов», — сказал Митволь Вестям. Кто конкретно, он не знает. Добавил, что Виктор Янукович нередко покидает резиденцию для поездок по России.
Рядом с ним его гражданская супруга Любовь Полежай и ее дочь, уверяют люди в окружении отца Полежай — Леонида Садыкова.
«Неделю назад сообщил, что позвонила Надя (сестра Любови Полежай, кухарка Януковича. — Авт.) и сказала, чтобы не волновался, они с Любой в Подмосковье», — рассказала соседка Садыкова.