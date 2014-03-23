Лутковская приехала в СБУ и не пускает свидетеля в деле Курченко в суд

Об этом Украинской правде сообщил информированный источник.

Ранее Олег Слабошпицкий в своем Facebook сообщил: "Дениса нашли! Блокируем машину СБУ на М. Коцюбинского 7. Въезд в арку. СБшники хотели вывезти его через черный вход".

Перед этим он отметил: "Сегодня целый день ищем нашего друга Дениса Бугая, которого СБУ арестовало по делу Курченко. С ним нет связи, адвокатов к нему не пускают. В 17:15 истек срок, когда должен был состояться суд по избранию меры пресечения но ничего не изменилось ".

Читайте такжеГПУ подозревает Курченко в хищении госимущества “Укргаздобычи”

Ранее 23 марта Омбудсмен открыла производство по делу адвоката Дениса Бугая и обратилась к и.о. Генпрокурора с открытым обращением.

Лутковская подчеркнула , что задержанный является адвокатом. "В связи с этим обращаю Ваше внимание на то , что законодательство об адвокатуре содержит специальные нормы, регламентирующие гарантии адвокатской деятельности и особенности осуществления задержания адвокатов" .

Согласно ст.23 закона "Об адвокатуре и адвокатской деятельности " орган или должностные лица , которые задержали адвоката или применили к нему меру пресечения , обязаны немедленно сообщить об этом соответствующий совет адвокатов региона. Следователю по особо важным делам ГПУ Евгению Куценко, осуществлял задержание , было достоверно известно о том , что Бугай является адвокатом ... Вместе с тем , следователь не уведомил Совет адвокатов Киева о таком задержании и объявления ему о подозрении " , отмечала Лутковская.

Также в обращении Лутковской отмечалось, что в ходе задержания "были допущены и другие нарушения – не был уведомлен Центр бесплатной вторичной правовой помощи, а следственные действия проводились без участия адвоката".

"Указанное ставит под сомнение законность любых полученных от Д.Бугая доказательств и информации", - заявила Лутковская.

Оба задержанных являются "ключевыми участниками преступной группировки Сергея Курченко и подозреваются в непосредственной причастности к масштабным хищениям государственного бюджета Украины".

Сергей Курченко объявлен в международный розыск. Украина требует немедленной выдачи указанного гражданина для привлечения к уголовной ответственности.