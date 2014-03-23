Украина должна взять за основу стандарты Польши, но не России – Тарута

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на встрече с заместителем Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джефри Фельтманом.

«Мы на сегодняшний день не должны взять за основу стандарты России, мы за основу должны взять стандарты Польши, - сказал Тарута, - Ведь Польша за последние 10 лет стала совершенно другой страной, и в рамках унитарного государства территории получили огромные полномочия, где были произведены существенные реформы, где сегодня практически нет коррупции и уровень жизни населения минимум в 2 раза выше, чем в России. Это должно быть стремлением украинского народа».Читайте такжеДонбассу нужна экономическая и гуманитарная помощь западных стран –Тарута

Тарута отметил, что, «к сожалению, ни советская, ни украинская власть, ни российская не концентрировала свои усилия вокруг каждого человека, человек не был главной ценностью, и это не тот путь, по которому должна развиваться Украина».

Глава Донецкой ОГА подчеркнул, что именно демократические права и свободы должны быть основополагающими в деятельности каждого государства. Но при этом в Украине «должны понимать сложившиеся исторические и родственные связи с теми, кто живет в России», добавил Тарута.Читайте такжеТарута обязал силовиков максимально обеспечить безопасность гражданам региона

Но, он акцентировал, что в Украине нужно строить будущее, ориентируясь на молодежь и те задачи, которая она ставит перед собой. «Молодежь для себя ставит задачу иметь не только экономические свободы, но и демократические. Из молодых людей, которые когда-либо выезжали из страны до 30 лет в целом по Украине только 12% посещали Россию,60% - были в Европейских странах и 18% - в других. Эти показатели свидетельствуют, куда стремится наша молодежь. А это - наше будущее и мы для этого будущего должны строить нашу страну», - объяснил Тарута заместителю Генерального секретаря ООН.