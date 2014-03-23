России может грозить долговременная "изоляция и стагнация" – МИД Британии

Как сообщает русская служба Би-Би-Си, в статье, опубликованной в издании Sunday Telegraph, Хейг отмечает, что Западу сегодня следует обдумать новый режим отношений с Россией, который будет отличаться от подхода, практиковавшегося в последние 20 лет.

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Новый подход предполагает исключение России из некоторых международных организаций и снижение ее влияния в Европе.

Глава Форин-офис обвинил Россию в тактике запугивания, которая свойственна "совершенно другой эпохе". При этом он отметил, что Британия и ее европейские партнеры не намерены поддаваться страху.

"Незаконная аннексия Крыма является возмутительным захватом территории, а предшествующий ей референдум был насмешкой над демократией", - отмечает Хейг.

По словам главы британского МИД, речь идет о самой серьезной угрозе для европейской безопасности с начала XXI века.

"На карту поставлены важнейшие принципы, в том числе территориальная целостность европейских наций и право демократических стран на выбор своего будущего", - пишет глава Форин-офис.

Ранее не этой неделе Хейг заявил, что Британия решила приостановить все экспортные лицензии и военное сотрудничество с Россией после того как президент Владимир Путин подписал закон о присоединениИ Крыма к РФ.

При этом министр отметил, что санкции в отношении России не направлены против ее граждан, а нужны для того, чтобы подать знак руководству страны.

По его словам, сейчас Еврокомиссия работает над новыми экономическими мерами, которые могут быть приняты в отношении России.

Хейг призвал российские власти сделать все необходимое для мирного разрешения кризиса.

"Мы никогда не отказывались от дипломатии и не искали пути к постоянной конфронтации с Россией. Однако страны Европы не должны испытывать страх перед запугиваниями", - пишет министр.

Одним из главных методов для снижения влияния России в Европе, по мнению Хейга, является достижение энергетической независимости Евросоюза.

"Если возникнет необходимость, мы должны быть готовы к диверсификации поставок природного газа в Европу, в том числе через Южный газовый коридор", - отмечает глава британского МИД.

В частности, Хейг предлагает повышать инвестиции в европейские газовые терминалы и поддерживать страны, развивающие добычу собственных ресурсов, в том числе сланцевого газа.

"Это поможет Украине и соседним с ней странам либерализовать свои энергетические рынки, повысить энергоэффективность и сделать поставки энергоресурсов более гибкими", - заявляет Хейг.

21 марта председатель Европейского совета Герман Ван Ромпей заявил на пресс-конференции в Брюсселе, что лидеры ЕС проведут в июне двухдневный саммит, на котором разработают меры по защите энергетики Европы - на случай, если Москва сократит поставки природного газа.

Он отметил, что страны ЕС будут помогать друг другу в случае прекращения поставок газа из России.

Западные страны, покупающие российский газ, совместно пересмотрят соглашения о поставках газа, чтобы оказаться в более выгодном положении при определении цен. "Очевидно, что нам необходимо двигаться к созданию энергетического союза", - сказал Ромпей.