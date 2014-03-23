"Правый сектор" открыл дачу Медведчука в Ждениево для экскурсий

Издание называет дачу Медведчука "закарпатским Межигорьем". Картинная галерея усадьбы напоминает музей, здесь все - от Золтана Шолтеса до Адальберта Ердели и Иосифа Бокшая, эскизы и картины, передает Закарпатья. Онлайн.

Кроме основного здания есть еще три постройки: хозяйственный домик, сверху - колыба. Есть на территории своя ферма с коровами и лошадьми и сыроварня. В гараже - автомобиль "Майбах".

Завтра, с 9-ти часов, "Медвежья дубрава" Медведчука будет открыта для общественности.

Как сообщает издание, в воскресенье, 23 марта, около половины первого, люди предприняли попытку проникновения на территорию дачи Медведчука.