"Правый сектор" открыл дачу Медведчука в Ждениево для экскурсий
20:55, 23 марта 2014Политика
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Дачу "Медвежья дубрава" заняли бойцы "Правого сектора" Закарпатье. Сейчас на территории усадьбы их 70-80 человек.
Фото: zakarpattya.net.ua
Издание называет дачу Медведчука "закарпатским Межигорьем". Картинная галерея усадьбы напоминает музей, здесь все - от Золтана Шолтеса до Адальберта Ердели и Иосифа Бокшая, эскизы и картины, передает Закарпатья. Онлайн.
Кроме основного здания есть еще три постройки: хозяйственный домик, сверху - колыба. Есть на территории своя ферма с коровами и лошадьми и сыроварня. В гараже - автомобиль "Майбах".
Завтра, с 9-ти часов, "Медвежья дубрава" Медведчука будет открыта для общественности.
Как сообщает издание, в воскресенье, 23 марта, около половины первого, люди предприняли попытку проникновения на территорию дачи Медведчука.
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