"Правый сектор" открыл дачу Медведчука в Ждениево для экскурсий

20:55, 23 марта 2014
Политика
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Дачу "Медвежья дубрава" заняли бойцы "Правого сектора" Закарпатье. Сейчас на территории усадьбы их 70-80 человек.

Фото: zakarpattya.net.ua

Издание называет дачу Медведчука "закарпатским Межигорьем". Картинная галерея усадьбы напоминает музей, здесь все - от Золтана Шолтеса до Адальберта Ердели и Иосифа Бокшая, эскизы и картины, передает Закарпатья. Онлайн.

Кроме основного здания есть еще три постройки: хозяйственный домик, сверху - колыба. Есть на территории своя ферма с коровами и лошадьми и  сыроварня. В гараже - автомобиль "Майбах".

Завтра, с 9-ти часов, "Медвежья дубрава" Медведчука будет открыта для общественности.

Как сообщает издание, в воскресенье, 23 марта, около половины первого, люди предприняли попытку проникновения на территорию дачи Медведчука.

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