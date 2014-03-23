Донбассу нужна экономическая и гуманитарная помощь западных стран –Тарута

Об этом заявил председатель Донецкой облгосадминистрации Сергей Тарута сегодня на встрече с заместителем Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джефри Фельтманом, передает корреспондент УНИАН.

«Что касается Востока Украины, то сегодня это самая опасная зона, где будут пытаться реализовывать сценарий, который был в Крыму, - сказал руководитель области. - И задача центральной власти, местной власти – обеспечить стабильность, спокойствие, законность и улучшение жизни людей на нашей территории».Читайте такжеФСБ РФ готовит спецгруппы для дестабилизации ситуации на востоке Украины - журналист

По словам Таруты, самая главная проблема в Донецком регионе сегодня – это экономическое и социальное положение население, которое из-за обворовывания их прежней властью стало бедным и обездоленным.

«Последние годы вымывались огромные средства в целом из экономики Украины, в том числе, и в восточной регионе. Через коррупционные схемы, через несовершенство законодательства, через контрабанду воровались десятки миллиардов, которые забирали у простого населения, прежде всего. Более того, создавались огромные препятствия для деятельности малого и среднего бизнеса, и это создало дополнительный очаг напряженности, и малообеспеченного слоя населения у нас стало, к сожалению, больше», - объяснил Тарута представителю ООН.Читайте такжеТарута: Чем быстрее пройдут выборы в Раду, тем быстрее стабилизируется ситуация в стране

При этом председатель ОГА добавил: «Более того, когда лидер Партии регионов покинул страну, часть электората партии, которая является самой многочисленной, почувствовала себя брошенной и стала искать выход, и этот выход она также видит и в присоединении к России».

Но Тарута подчеркнул, что сегодня новая власть в регионе понимает «все процессы, которые происходят на улицах; мы начинаем контролировать всех лидеров пророссийской риторики, которые нарушают закон; мы ведем диалог в идеологической плоскости, встречаясь со всеми представителями партий и общественных организаций, это тоже дает положительные результаты».

Но самое главное, что необходимо сегодня для преодоления дестабилизации в Донецком регионе, - это как можно быстрее «улучшить жизнь простого человека», акцентировал глава ОГА..

«Нам необходима на первом этапе со стороны западных стран экономическая и гуманитарная помощь. Потому что людям нужно почувствовать уже в первые месяцы, что власть их снова не обманывает, что она прозрачная, что она свою деятельность направила на каждого человека», - сказал Тарута.Читайте такжеВ Донецк доставили гуманитарную помощь из Германии

Он сообщил, что региональная власть в Донецке уже анонсировала, что «в течение полугода нашей работы Донбасс почувствует значительное улучшение, но первые 2-3 месяца нам без западной помощи сложно обойтись».

«Поэтому мы надеемся на то, что все страны, понимая реальную угрозу дестабилизации не только в нашем регионе, а в целом дестабилизации в мире, помогут нам в отстаивании демократии и в создании лучших условий для жизни нашего восточного региона… Нам сейчас необходимо, именно Востоку, Донбассу, и гуманитарная, и экономическая помощь, - еще раз повторил Тарута, - И мы сделаем распределение абсолютно прозрачным, максимально эффективным и средства вложим как раз в первую очередь тем, кто нуждается. У нас очень много инвалидов, больных, которым нужно реально быстро помочь».