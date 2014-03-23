Кабмин уволил замглавы правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрьева

16:23, 23 марта 2014
Политика
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 Кабинет министров Украины уволил заместителя главы правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Геннадия Юрьева и освободил от выполнения обязанностей члена правления компании Сергея Винокурова.

нафтогаз

Соответствующие постановления от 19 марта опубликованы на веб-портале правительства.

Ранее Кабинет министров уволил с должности заместителя главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Валерия Ясюка.

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