Кабмин уволил замглавы правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрьева
16:23, 23 марта 2014Политика
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Кабинет министров Украины уволил заместителя главы правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Геннадия Юрьева и освободил от выполнения обязанностей члена правления компании Сергея Винокурова.
Кабмин уволил замглавы правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрьева и члена правления компании Винокурова
Соответствующие постановления от 19 марта опубликованы на веб-портале правительства.
Ранее Кабинет министров уволил с должности заместителя главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Валерия Ясюка.
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