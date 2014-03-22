СБУ задержала лидера сепаратистского «народного ополчения Донбасса»

17:08, 22 марта 2014
Политика
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Служба безопасности Украины в соответствии с решением суда в донецке задержала лидера так называемого «народного ополчения Донбасса» Михаила Чумаченко.

СБУ затримала сепаратиста

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБ Украины.

Также в пресс-центре отметили, что Чумаченко выдвинуто официальное подозрение в подготовке к совершению преступлений, предусмотренных ст.ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или захват государственной власти) и 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

«У задержанного изъяты материалы, свидетельствующие о намерениях сегодня во время проведения массового мероприятия в Донецке призывать участников к незаконным действиям, в частности к силовому захвату помещения областной государственной администрации», - говорится в сообщении.

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Также установлено, что правонарушитель планировал провозгласить себя «народным губернатором».

Судом задержанному будет избрана мера пресечения свободы.

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