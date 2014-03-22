В Украину едет премьер Канады

Как заявляли перед поездкой в пресс-службе канадского премьера, этот визит станет еще одним выражением принципиальной позиции Канады в деле Украины, пишет Радио Свобода.

Харпер также станет первым руководителем страны-члена «Группы семи» промышленно развитых государств, который посетит Украину с начала российского вторжения.

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После посещения Киева Харпер вернется в Нидерланды, где на следующей неделе в кулуарах третьего Саммита по ядерной безопасности в Гааге запланирована встреча лидеров «Группы семи» и Европейского союза, на котором будут решать, как дальше помогать Украине и как наказывать Россию за ее агрессию.

Канада уже ввела против России собственные санкции, в частности, отменила ряд программ двустороннего сотрудничества и наложила замораживание активов и ограничения на въезд по 45 граждан России и Украины, причастных к вторжению.