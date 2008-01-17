Посол США заверил Раису Богатыреву в поддержке демократических преобразований

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА встретилась с Чрезвычайным и Полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Украине Уильямом ТЕЙЛОРОМ.

В ходе встречи стороны обсудили политическую ситуацию в Украине и уделили внимание вопросам украинско-американского стратегического партнерства, сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО.

Посол США в Украине и секретарь СНБО обсудили развитие украинско-американских взаимоотношений по широкому кругу направлений. В частности, они уделили внимание вопросам вступления Украины в ВТО, обеспечения энергетической безопасности нашего государства и развития ее партнерских отношений с международными организациями, которые заботятся о региональной и мировой безопасности.

У.ТЕЙЛОР заверил украинскую сторону в неизменной и последовательной поддержке со стороны Соединенных Штатов Америки демократических преобразований в нашем государстве.