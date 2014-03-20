В ЕС предупредили Россию, что она проиграет в случае конфронтации с Европой

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Шульц заявил во время саммита ЕС с участием 28 лидеров стран-членов, которые среди прочего обсуждают ситуацию вокруг Крыма.

"Россия фактически уже аннексировала Крым. ЕС должно послать России сигнал. Санкции должны усилиться, если мы хотим избежать военного конфликта, и я еще никого не встречал, кто хотел бы военного конфликта. Но если российское правительство будет и в дальнейшем делать то, что оно сделало в Крыму, то Россию будет ожидать масштабная экономическая конфронтация с Европейским Союзом, и мы увидим, что Россия проиграет", - сказал Шульц.

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"Нужно провести "красную линию", и если Россия ее перейдет - тогда принять решительные меры. Мы уже подошли к "красной линии", которую нельзя переходить... Но имеем значительное нарушение международных норм Россией", - добавил президент Европарламента.

Лидеры ЕС преимущественно склоняются сейчас к введению второй фазы санкций против России, которые будут включать расширение списка лиц, финансовые активы которых в ЕС будут заморожены, и которым будет запрещен въезд в ЕС. Третья фаза предусматривает широкие экономические санкции ЕС против России.

Как сообщал УНИАН, после оккупации российскими военными Крыма нелегитимная власть АРК 16 марта провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% тех, кто приняли в нем участие, проголосовали за присоединение Крыма к России.

17 марта Совет ЕС на уровне министров иностранных дел ввел санкции против восьми крымчан-граждан Украины и 13 граждан России за действия, направленные на отделение Крыма от Украины и проведение референдума 16 марта. Им запрещен въезд в страны ЕС, а их активы заморожены.

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18 марта президент РФ Владимир Путин попросил парламент принять в состав России два новых субъекта - Крым и Севастополь. В тот же день в Кремле Путин и нелегитимные представители крымской власти подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов.

Сегодня, 20 марта, Государственная дума России на внеочередном пленарном заседании приняла решение об аннексии Крыма.