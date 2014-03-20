В интернете появилась возможность поблагодарить россиян за поддержку Украины

Каждый сможет на сайте http://spasibo.nextmfa.org на украинском и русском языках поблагодарить граждан России, которые публично осудили российскую агрессию в отношении Украины, и проголосовать за предоставление им гражданства Украины.

На сайте размещены высказывания и фото известных россиян, которые выразили поддержку Украине в связи с событиями в Крыму. Пользователи сайта могут с помощью регистрации в социальных сетях проголосовать за того человека, которого они считают достойным украинского гражданства.

Как пишет ТСН, на сайте уже размещены высказывания Андрея Макаревича, Олега Козырева, Алексея Навального, Артемия Троицкого, Валерии Новодворской, Бориса Немцова, Станислава Белковского и т.д.

Пользователи также могут добавлять фото и высказывания других россиян, которые поддерживают Украину.

Богдан Яременко, председатель правления благотворительного фонда "Майдан иностранных дел" отметил: "Важно продемонстрировать, что это военная агрессия правительства и правящей верхушки России и что в соседней стране есть много умных людей, которые хотят жить в мире с соседями и не страдают имперскими комплексами. Мы решили поддержать россиян, у которых хватило смелости публично выступить против войны с Украиной, и которые испытывают в России гонения за свою праведную позицию."