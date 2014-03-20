Россия временно закрывает восточную границу с Украиной

Сегодня с 18.00 российской стороной временно приостанавливается пропуск жителей пограничных регионов в местных пунктах пропуска.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины.

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На данное время по информации, поступившей от российских пограничников, ограничения будут действовать в пунктах пропуска Харьковской, Сумской и Луганской областей, которые граничат с Белгородской и Воронежской областями.

Исключение будут составлять украинские местные пункты пропуска «Журавлевка» и «Александровка» на Харьковщине. В этих пунктах люди могут пересекать границу в пешем порядке, а в «Александровке» будут пропускать еще и рейсовые автобусы.