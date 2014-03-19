В МИД Украины объяснили, почему Фирташа еще не экстрадировали

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

Читайте такжеСуд Вены принял решение об экстрадиции Фирташа в США «Согласно последней информации, которую мы имеем из нашего посольства, решение о его экстрадиции было принято судом первой инстанции, Земельным судом оно еще не рассматривалось, поэтому мы не можем говорить, что это решение уже вступило в силу», - сказал Перебыйнис.

Как сообщал УНИАН, правоохранительные органы Австрии задержали Фирташа 12 марта в Вене по запросу ФБР США.

14 марта Земельный суд Вены по уголовным делам приговорил Фирташа к экстрадиционному аресту. В то же время в суде отметили, что, кроме экстрадиционного ареста, судья принял решение о внесении Фирташем 125 млн евро залога. Если бизнесмен оплатит указанную сумму в полном объеме, объяснили в суде, он будет освобожден из-под стражи под обязательство не покидать территорию Австрии. Сумма залога определена, учитывая финансовое положение обвиняемого и тяжесть инкриминируемых преступлений.