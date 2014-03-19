В МИД подумывают о выходе Украины из СНГ
15:27, 19 марта 2014Политика
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Украина оставляет за собой право рассматривать вопрос о дальнейшем участии в СНГ.
Украина оставляет за собой право рассматривать вопрос о дальнейшем участии в СНГ / cis.minsk.by
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Евгений Перебийнис.
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Как сообщал УНИАН, народный депутат от «Батькивщины» Борис Тарасюк зарегистрировал в Верховной Раде Украины законопроект о денонсации Соглашения о создании Содружества Независимых Государств (№0074).
Справка. СНГ - Содружество Независимых Государств - межгосударственный союз, в который входит большинство бывших республик СССР. Украина является соучредителем СНГ вместе с Россией и Беларусью, однако Договор так и не был ратифицирован в Украине.
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