МИД вручило ноту протеста Временному поверенному в делах РФ в Украине
Сегодня в МИД был вызван Временный поверенный в делах Российской Федерации в Украине А.Воробьев, которому была вручена нота протеста против признания Россией нелегитимной Республики Крым и подписания Договора о принятии в состав Российской Федерации «Республики Крым» и Севастополя.
Как сообщает Департамент информационной политики ведомства, МИД заявил, что такие действия российской стороны не отвечают основополагающим принципам и нормам международного права о гарантиях территориальной целостности, неприкосновенности и нерушимости границ и невмешательства во внутренние дела государств.
Украинская Сторона расценивает указанные действия РФ как акт аннексии, то есть насильственное приобретение части территории Украины.
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«В соответствии с Уставом ООН, Российская Федерация в отношениях с Украиной должна воздерживаться от угрозы силой или ее применения как против территориальной неприкосновенности или политической независимости, так и каким-либо другим образом, несовместимым с Целями Объединенных Наций», говорится в ноте протеста МИД.
Кроме того, в соответствии со статьей 2 Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией от 1997 года, российская сторона обязалась уважать территориальную целостность и подтвердила нерушимость существующих между странами границ.
«Украинская сторона категорически отрицает распространение суверенитета Российской Федерации на оккупированную ею территорию Украины и оставляет за собой право на принятие мер в соответствии с международным правом и законодательством Украины», - говорится в ноте протеста МИД