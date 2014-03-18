Путин: Соблюдение прав русских в Украине будет гарантировать суверенитет страны

Путин считает, что Украина должна быть заинтересована в том, что бы права русских были гарантированы, поскольку это будет гарантировать ее целостность и суверенитет.

Говоря об отоношениях украинского и русского народа, Путин отметил "что мы все равно не сможем друг без друга". Он также подчеркнул, что только граждане Украины в состоянии навести порядок в "собственном доме".