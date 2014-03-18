Путин: Соблюдение прав русских в Украине будет гарантировать суверенитет страны

13:36, 18 марта 2014
Политика
1 0

Президент РФ Владимир Путин считает, что соблюдение прав русских, которые находятся на территории Украины, будет гарантировать соблюдение суверенитета страны. 

REUTERS

Путин считает, что Украина должна быть заинтересована в том, что бы права русских были гарантированы, поскольку это будет гарантировать ее целостность и суверенитет.

Говоря об отоношениях украинского и русского народа, Путин отметил "что мы все равно не сможем друг без друга". Он также подчеркнул, что только граждане Украины в состоянии навести порядок в "собственном доме". 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter