Путин: Соблюдение прав русских в Украине будет гарантировать суверенитет страны
13:36, 18 марта 2014Политика
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Президент РФ Владимир Путин считает, что соблюдение прав русских, которые находятся на территории Украины, будет гарантировать соблюдение суверенитета страны.
Путин: соблюдение прав русских в Украине будет гарантировать суверенитет страны/ REUTERS
Путин считает, что Украина должна быть заинтересована в том, что бы права русских были гарантированы, поскольку это будет гарантировать ее целостность и суверенитет.
Говоря об отоношениях украинского и русского народа, Путин отметил "что мы все равно не сможем друг без друга". Он также подчеркнул, что только граждане Украины в состоянии навести порядок в "собственном доме".
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