Япония не признает итоги референдума в Крыму

Правительство Японии не признает референдум в Крыму, поскольку считает, что он не соответствует конституции Украины. Об этом заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Есихиде Суга, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Референдум противоречит конституции, он не имеет юридической силы, - указал он. - Наша страна его результаты не признает".

Генсек кабинета министров Японии высказался за уважение суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Глава МИД Японии Фумио Кисида заявил , что Токио намерен тщательно следить за действиями России после референдума. "Япония будет призывать Россию не присоединять Крым, - отметил министр. - Надо тщательно следить за тем, как будут вести себя Россия и другие заинтересованные страны".

В то же время глава японского МИД уклонился от ответа на вопрос о том, станет Токио присоединяться к возможным санкциям в отношении Москвы. "Япония будет реагировать соответствующим образом, учитывая дискуссии, которые ведутся в Европейском союзе, действия России, события в Украине", - отметил министр.