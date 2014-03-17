Россия выкапывает ров недоверия к себе - глава сената Польши

После встречи с Александром Турчиновым они огласили трехстороннее заявление, в котором осуждают агрессию России и называют действия Москвы фатальными не только для Украины, но и для всей Европы - когда границу делят с помощью оружия, передает ТСН.

"Россия выкапывает ров недоверия к себе. За все это несет ответственность Россия и ее президент. Я имею надежду, что в России политические силы и общество дойдет до мысли, которая остановит дальнейшее негативное развитие событий", - заявил маршал сената Польши Богдан Борусевич.

По мнению руководителей литовского и польского парламентов, Украина готова к ассоциации с Европой, и это поможет Киеву отстаивать свою правоту в мире.

"Я очень благодарен своим коллегам за их четкую позицию. Я благодарен всем европейским странам, всем цивилизованным странам, которые в настоящее время поддерживают нашу Украину и вместе с ней готовы противостоять агрессии РФ", - отметил Турчинов.

Ранее сообщалось о том, что Польша предлагает ЕС уменьшить газовую зависимость от России.