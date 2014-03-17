Кернес заявляет об угрозах в его адрес

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обнародованном на сайте Харьковского городского совета заявлении Геннадия Кернеса.

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«Я обращаюсь к председателю ГУМВД Украины в Харьковской области, руководителям областной прокуратуры и СБУ и довожу до их сведения, что в последнее время я сам и моя семья, в том числе дети, стали мишенью для десятков угроз на фоне политического преследования. За угрозами, связанными со здоровьем и жизнью моей семьи, может стоять Арсен Аваков, бывший губернатор Харьковской области, а теперь - министр внутренних дел Украины», - заявил Кернес.

Как сообщал УНИАН, 13 марта Печерский райсуд Киева избрал мэру города Харькова Геннадию Кернесу меру пресечения в виде частичного домашнего ареста. Согласно решению, Кернес должен находиться дома с 21 часов вечера до 7 часов утра ежедневно в течение двух месяцев. Одновременно в решении суда не указан адрес, по которому должен находиться мэр Харькова. Генпрокуратура подозревает Кернеса в организации похищения, пыток, избиения людей.

Кернес заявил, что обвинения в его адрес не имеют реальной почвы. Мэр отметил, что с ним сводит личные счеты Аваков.