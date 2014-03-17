Россия окажет Крыму "моральную поддержку", о присоединении речь не идет - газета

Речь в нем пока идет о моральной поддержке жителей полуострова. Вопрос воссоединения будет обсуждаться позже, сообщает РБК.

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"Приветствуя волеизъявление народа Крыма на референдуме 16 марта 2014г. за включение Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации, Государственная дума исходит из того, что органы государственной власти, действующие на территории Крыма, будут поддерживать на территории Крыма межконфессиональное согласие, языковое многообразие, сложившиеся на данной территории", - говорится в заявлении.

"Государственная дума также со своей стороны своими решениями и действиями будет способствовать социально-экономическому развитию Крыма и благополучию его населения, миру, спокойствию и согласию на данной территории в переходный период, - говорится в документе. - Государственная дума будет гарантией безопасности всех лиц, находящихся на территории Крыма, независимо от их гражданства, национальности, языковой и религиозной, соблюдению их законных прав и свобод".

Как заявил журналистам председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий, принятие заявления станет "стратегический шагом, который определит позицию Госдумы до рассмотрения вопроса о законодательном оформлении воссоединения Крыма с Россией".

18 марта с экстренным заявлением по ситуации в Крыму должен выступить президент России Владимир Путин. Его речь перед Федеральным собранием запланирована на 15:00.

По итогам референдума более 96% жителей Крыма проголосовали за вступление в состав России. На основании этих результатов парламент автономии провозгласил Крым независимым государством и обратился к России с просьбой принять полуостров в качестве нового субъекта на правах республики.