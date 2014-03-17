Верховная Рада досрочно прекратила полномочия 8 народных депутатов

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия 8 народных депутатов, которые перешли работать в исполнительные структуры власти.

Как передает корреспондент УНИАН, так, досрочно лишены депутатских полномочий Арсен Аваков, Максим Бурбак, Людмила Денисова, Олег Махницкий, Валентин Наливайченко, Андрей Парубий, Павел Петренко и Олег Сиротюк.

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