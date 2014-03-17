Луганская милиция будет задерживать всех граждан с закрытыми масками лицами

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Луганской области, эти меры приняты с целью недопущения нарушений общественного порядка и стабилизации оперативной обстановки во время проведения массовых мероприятий, во избежание провокаций, которые могут привести к массовым беспорядкам.

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«Учитывая обеспокоенность жителей города Луганска и области тем, что на улицах, в том числе и на массовых мероприятиях, наблюдается большое количество молодых парней с масками на лицах, в шапочках с прорезями для глаз и т.д., ГУ МВД Украины в Луганской области будут приниматься меры профилактического характера», - заявили правоохранители.

Также сотрудники милиции будут проверять документы, удостоверяющие личность, у всех граждан, перемещающихся по территории Луганской области и вызвавших подозрение внешним видом.