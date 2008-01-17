Евросоюз начинает переговоры с Украиной о создании зоны свободной торговли

Европейский Союз начинает переговоры с Украиной относительно комплексного соглашения о создании зоны свободной торговли, сообщили УНИАН в представительстве Европейской Комиссии в Украине.

В представительстве ЕК отметили, что в 2006 году Еврокомиссия предложила Украине заключить новое расширенное соглашение, которое будет включать проведение переговоров относительно создания зоны свободной торговли для усиления интеграции двух экономик. Членство во Всемирной торговой организации является обязательным условием для начала таких переговоров.

Как напомнили в представительстве, 16 января ЕС и Украина решили последние вопросы, которые оставались открытыми в контексте обсуждения вступления Украины в ВТО. Согласование условий открывает путь к вступлению Украины в ВТО и созданию зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом.

На встрече в Лондоне 16 января Комиссар ЕС по вопросам торговли Питер МЕНДЕЛЬСОН и вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ достигли согласия относительно окончательных условий вступления Украины в ВТО. Это согласие открывает путь к окончательному утверждению членами ВТО условий вступления Украины в эту организацию. После ратификации соглашений о вступлении Украина станет 152-м членом ВТО.

Евросоюз завершил двусторонние переговоры с Украиной относительно вступления в ВТО в 2003 году. После этого он продолжил работать с Украиной в рамках многосторонней рабочей группы, которая рассматривает все заявки на вступление в ВТО, по нескольким вопросам, включая гарантии относительно согласованного снижения ставок вывозной пошлины на некоторые виды сырья.

Членство в ВТО обеспечит Украине гарантированный доступ к рынкам других стран-членов ВТО, включая Евросоюз, а также будет способствовать расширению торговых контактов и привлечению новых инвестиций, добавили в представительстве.

Справка УНИАН. Евросоюз является самым большим торговым партнером Украины и крупнейшим рынком сбыта ее продукции. В 2006 году 25% украинского экспорта на общую сумму 8,7 млрд. евро были реализованы в ЕС, а 42% от объемов ее импорта на сумму 17,8 млрд. евро происходили из Евросоюза.