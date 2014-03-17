В Меджлисе опасаются репрессий после «референдума»

В Меджлисе крымскотатарского народа не признают результатов незаконного «референдума», выражают опасения относительно безопасности своих соотечественников и ждут реакцию Украины и международного сообщества. Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла.

Следующие действия крымских татар в значительной степени зависят от того, как поведут себя центральная украинский власть и международное сообщество, «насколько они позволят России продвинуться в ее планах».

«Насколько они (центральная украинский власть и международное сообщество) будут настаивать на соблюдении прав крымскотатарского народа, с чем мы к ним обращались, насколько эти вещи будут реализованы, настолько крымские татары будут чувствовать определенную опору, уверенность в своих действиях. Если же мы останемся без надлежащей поддержки, то и наши действия будут другими», - сказал Нариман Джелял.

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При этом в Меджлисе, как и ранее, выражают обеспокоенность в связи с отрядами самообороны в Крыму, «которые в последнее время все более радикализируются».

«Эти отряды, скорее всего, займутся теми, кто выступал против «референдума», незаконного правительства и его действий. И здесь могут возникнуть инциденты, которые дестабилизируют ситуацию в Крыму окончательно. Очень опасаюсь провокаций со стороны тех, кто сегодня в эйфории от результатов референдума». Те, на кого этот референдум был рассчитан, сегодня в определенной эйфории могут позволить себе неадекватное поведение в отношении противников референдума. Это может привести к серьезным последствиям», - считает представитель Меджлиса.

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Нариман Джелял также отметил, что подавляющее большинство крымских татар поддержала призыв Меджлиса крымскотатарского народа бойкотировать незаконный «референдум» и не участвовать в нем.

Он сообщил, что в Меджлисе отслеживали избирательное поведение на тестовых участках, там, где больше половины избирателей являются крымскими татарами.

«Информация, которой мы владеем, подтверждает, что большинство крымских татар бойкотировала «референдум». За исключением единиц, может пары-тройки десятков соотечественников, которые пошли на участки, но и не все они, вероятно, голосовали так, как того хотелось организаторам «референдума», - отметил Нариман Джеля