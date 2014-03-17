В Донецк направят дополнительные подразделения милиции

Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил губернатор Донецкой области Сергей Тарута, передает портал "Новости Донбасса".

"Мы надеемся с помощью этого усиления повысить уровень безопасности" - сказал он.

Он напомнил об убийстве Чернявского и сказал, что "власть сделает все, чтобы эта трагеди была последней".

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Пророссийские митинги на выходных по его мнению были организованы "для картинки" под референдум в Крыму. Поэтому власти попросили проукраинские силы не выходить, чтобы не было столкновений и провокаций.

В течении этой недели будут приняты кадровые решения по руководителям милиции в области.

"Мы в течение этой недели сделаем все выводы по работе всех силовиков на уровнях всех городов, районов и поселков. И я думаю, что эти меры дадут свои плоды. Будет работать закон. Будет значительно усилен здесь персональный состав. Будут сделаны кадровые усиления. Мы обсуждали с представителями силового блока", - отметил он.

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По мнению губернатора мер, которые руководство области планирует предпринять будет достаточно.

"Я думаю, что этого будет достаточно, чтобы каждый, кто нарушал закон был наказан. Мы не хотели взрывать массу. У милиции достаточно средств, чтобы обеспечить порядок. Но мы видим, что кроме своей груди они ничего не применяют. У них достоточно сил чтобы разогнать этих 600-800 человек. И сейчас в отношении каждого из виновных мы начнем расследования", - заявил Тарута.